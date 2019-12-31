Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом, передает агентство Синьхуа.

В новогоднем обращении к российскому лидеру Си Цзиньпин отметил совместные успехи России и Китая в области экономики, торговли, энергетики, науки и техники.

Глава Китая подчеркнул, что сотрудничество между государствами в уходящем 2019 было плодотворным и принесло ощутимую выгоду обоим странами.

Президент России также отметил прогресс в отношениях с Китаем. Он выразил надежду на всестороннее сотрудничество стран в международных делах.

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