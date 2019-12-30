Асад поблагодарил Россию за помощь Сирии в борьбе с терроризмом
close
Президент Сирии Башар Асад в направленной российскому лидеру Владимиру Путину поздравительной телеграмме выразил благодарность России за помощь САР во всех сферах с целью поддержки суверенитета и безопасности сирийской земли, в частности, в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Асада.
Сирийский президент в телеграмме поздравил россиян с наступающим Новым 2020 годом и пожелал, чтобы он был «наполнен добром и процветанием».
Асад также выразил надежду на укрепление сотрудничества двух стран.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: