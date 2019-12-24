Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции
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Российский президента Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию, передает РИА «Новости».
По мнению Путина, жизнь меняется и взаимоотношения между разными уровнями власти «можно было бы как-то отрегулировать по-другому».
При этом он отметил, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а саму Конституцию лучше не менять.
Путин предложил подумать над созданием в России единой системы публичной власти.
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