Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции

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Президент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге... Президент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге...
Президент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге...
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российский президента Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию, передает РИА «Новости».

По мнению Путина, жизнь меняется и взаимоотношения между разными уровнями власти «можно было бы как-то отрегулировать по-другому».

При этом он отметил, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а саму Конституцию лучше не менять.

Путин предложил подумать над созданием в России единой системы публичной власти.

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