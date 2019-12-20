МИД Украины ответил на слова Путина об исконных русских землях
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев осуждает попытки Москвы «нарушить» территориальную целостность страны. Об этом пишет Regnum.
Он вспомнил историю и отметил, что когда-то Москва была подчинена Киеву.
По его мнению, стоит говорить о корнях, а не о последствиях.
Эти слова Боднар произнес в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.
19 декабря в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в свое время лидер большевиков Владимир Ленин передал советской Украине «исконно русские территории», которые никогда не имели к ней никакого отношения. Речь идет о территориях Причерноморья и западных российских землях.