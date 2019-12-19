Кадыров заявил, что готов отдать жизнь за Россию ради доверия Путина
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что готов отдать жизнь за Россию и президента Владимира Путина, после слов главы государства о том, что глава чеченский лидер до сих пор ежедневно подвергается опасности. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.
Ранее российский лидер на ежегодной большой пресс-конференции сказал, что Кадыров «до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме» и все еще лезет под пули.
«На пути Ахмата-Хаджи, чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днем и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь, отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента Владимира Путина», - написал глава Чечни.
Кадыров заявил, что не сложно трудиться и бороться, «когда у России есть такой президент».
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