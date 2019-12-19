Завершена большая пресс-конференция Путина

Президент России Владимир Путин завершил ежегодную большую пресс-конференцию.

Общение с журналистами продлилось 4 часа 18 минут.

Президент ответил на вопросы об экологии, о ситуации в Донбассе и на Украине, об импичменте президента США Дональна Трампа, о новых санкциях США против России, о ходе расследования дела Ивана Голунова, об изменении Конституции, о домашнем насилии, о системе здравоохранения и многом другом.

Конференция стала 15-й по счету с 2001 года.

В этом году на мероприятие было аккредитовано рекордное количество сотрудников СМИ — 1895.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.