Путин отреагировал на сравнение себя с Добби из «Гарри Поттера»

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Президент России Владимир Путин признался, что не обращает внимание на зарубежных политиков, которые негативно высказываются о нем.

Журналист спросил у лидера России, как он относится к тому, что премьер Британии Борис Джонсон ранее сравнивал его с Добби из фильмов о вселенной Гарри Поттера.

По словам Путина, другие люди могут говорить о нем, что хотят. Он знает о всех политиках, которые про него критически высказываются.

Президент подчеркнул, что кто бы и что о нем ни говорил, это не имеет никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована страна.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

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