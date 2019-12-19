Путин отреагировал на сравнение себя с Добби из «Гарри Поттера»
Президент России Владимир Путин признался, что не обращает внимание на зарубежных политиков, которые негативно высказываются о нем.
Журналист спросил у лидера России, как он относится к тому, что премьер Британии Борис Джонсон ранее сравнивал его с Добби из фильмов о вселенной Гарри Поттера.
По словам Путина, другие люди могут говорить о нем, что хотят. Он знает о всех политиках, которые про него критически высказываются.
Президент подчеркнул, что кто бы и что о нем ни говорил, это не имеет никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована страна.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.
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