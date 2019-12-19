На Украине начал действовать закон о продлении особого статуса Донбасса

Закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» начал действовать после того, как накануне его подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «112 Украина».

Отмечается, что действие закона пролонгировано до конца 2020 года.

Рада приняла закон об особом статусе Донбасса в сентябре 2014 года. Изначально действие закона было предусмотрено на три года, однако парламент принял решение о его продлении.

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