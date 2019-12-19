Путин назвал придурками рассуждающих о сдаче Ленинграда Гитлеру

Российский президент отреагировал на то, что некоторые стали активно рассуждать о том, чтобы в настоящее время было, если лидер Третьего рейха Адольф Гитлер смог бы захватить Ленинград (ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны.

По мнению Путина, если бы Ленинград удалось захватить Гитлеру, то этих рассуждающих никогда бы не было.

«Когда я слышу, что «было бы хорошо Ленинград сдать» и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки, нет? » — посетовал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

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