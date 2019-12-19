Путин объяснил оговорку о сокращении Россией вредных выбросов

Президент России Владимир Путин ответил на первый вопрос о том, на сколько сократит Россия вредные выбросы.

Журналист уточнил, что Путин на одном из выступлений говорил о том, что сокращение составит 60%.

«Поймал. Уел. Действительно Россия присоединилась к Парижским соглашениям. И там действительно записана цифра 25-30%. Как бы вывернуться из того, что вы спросили. Если взять 100 процентов, минус 30 процентов, будет 70. Если взять еще поглощающую способность наших лесов, то останется где-то 60. Будем считать, что я это имел в виду», — заявил Путин.

Президент отметил, что по данным ООН, первое место по выбросам занимают США, затем идет Китай, далее страны ЕС, а Россия — лишь на четвертом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.