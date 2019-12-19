Белый дом оценил итоги голосования по импичменту Трампа

В Белом доме назвали решение об импичменте президента США Дональда Трампа одним из самых постыдных эпизодов в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сам же американский президент назвал импичмент «политическим самоубийством» для представителей демократической партии.

Отмечается, что Трамп готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан в сенате.

До этого были подведены итоги голосования по делу об импичменте Трампа. Представители конгресса, в котором большинство является демократами, выдвинули обвинение президенту США по двум статьям — превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».

Импичмент Трампа поддерживают демократы, против выступают — республиканцы. Окончательное решение должно быть принято сенатом США, в котором большинство являются республиканцами.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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