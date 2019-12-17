Российскому делегату вновь отказали в визе США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам, член официальной делегации России на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Константин Косачев не получил визу США. Об этом сообщает «Интерфакс».

Косачеву не выдают визу второй раз с сентября текущего года.

Россия направила повторный запрос на визу для официального члена делегации 8 ноября, чтобы обеспечить его присутствие на рассмотрении ежегодно принимаемой резолюции ГА ООН о недопустимости героизации нацизма 18 декабря.

По состоянию на 17 декабря посольство США не предоставило ответа на запрос, заявил Косачев.

В сентябре 2019 года несколько членов делегации России на сессии ГА ООН, в том числе Константин Косачев, не получили американские визы.

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