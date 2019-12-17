Госдеп США счел преждевременным смягчение санкций в отношении КНДР

Совету безопасности ООН не следует рассматривать смягчение санкций против КНДР, поскольку это преждевременно.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США.

По его словам, КНДР угрожает устроить провокацию, не принимая предложений о встрече «для обсуждения вопросов денуклеаризации» Корейского полуострова.

Ранее Россия и Китай предложили СБ ООН рассмотреть резолюцию по ослаблению санкций в отношении Северной Кореи, чтобы улучшить уровень жизни граждан республики.

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