Лукашенко предложил отправлять в тюрьму чиновников за «палочно-галочную» систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике деятельность чиновников по-прежнему оценивается по «палочно-галочной системе». Об этом сообщает «БелТА».

По словам белорусского лидера, нарушения совершают сотрудники милиции, таможенных органов, налоговой инспекции, пожарной службы и других ведомств.

«Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее 3–5 протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что за подобные правонарушения необходимо отправлять за решетку без суда и следствия, в противном случае проблема не будет искоренена, а «будет болтовня».

При этом он отметил, что часто сотрудники госорганов проявляют в своей работе излишнее рвение, что приводит к бардаку. В частности, у президента много вопросов к милиции.

Лукашенко поручил создать специальную комиссию, которая пересмотрит положение действующего законодательства и подготовит документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.

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