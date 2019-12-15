В Совфеде отреагировали на заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского о том, что конфронтация Запада и России может навредить Польше. Об этом сообщает RT.

«Честно говоря, ушам своим не верю», — сказал Джабаров.

Он пояснил что совсем недавно со стороны польских руководителей исходило много русофобских высказываний. Однако, после того как президент США Дональд Трамп отказался признать Россию врагом на юбилейном саммите в Лондоне, Польша сразу сменила свою риторику на достаточно нейтральную.

«А то даже и на позитивную», — отметил парламентарий.

Однако, сенатор подчеркнул, что «мысль по большому счету здравая». Он выразил надежду, что наметившееся потепление в Европе не временное, а только начинающееся явление.

Джабаров также напомнил, что российский президент Владимир Путин неоднократно выступал за сотрудничество России со всеми державами мира, в том числе и с Европой.

Ранее Щерский объяснил, что Польша может стать жертвой противостояния Запада и России из-за своего географического положения.

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