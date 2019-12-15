Жена Байдена раскритиковала Трампа в прямом эфире

Супруга будущего оппонента президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году Джилл Байден раскритиковала лидера за то, что он ведет жесткую политическую игру в рамках предвыборной кампании. Интервью она дала MSNBC.

Джилл Байден призналась, что хоть она и ожидала, что кампания будет жесткой, но семья никогда не могла представить, что это превратится в то, что Трамп будет «просить иностранное правительство принять участие в выборах».

Она считает, что «Дональд Трамп показал, кто он на самом деле».

«Это просто доказывает, что он боится соревноваться с моим мужем», — добавила Джилл Байден.

По ее словам, ее супруг собирается противостоять хулиганам, подобным Трампу.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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