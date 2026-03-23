Россиянам назвали гарантированный способ получить прибавку к пенсии

Россияне могут добиться более высокой пенсии по старости за счет применения повышающих коэффициентов к сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и к фиксированной выплате. Сделать это можно при более позднем обращении за назначением пенсии, рассказала RT председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

При назначении пенсии с годовой отсрочкой назначаются 1,07 коэффициента к сумме ИПК и 1,056 к фиксированной выплате. Если речь идет о 24 месяцах, то это уже 1,15 и 1,12 соответственно.

«Это значит, что прибавка формируется сразу по двум элементам расчета, поэтому итоговый размер будущей ежемесячной выплаты растет заметнее, чем если смотреть только на одну часть пенсии», — подчеркнула Епифанова.

Она призвала помнить, что в этом механизме есть и ограничения – так, получить повышающие коэффициенты можно при отсрочке от 12 месяцев со дня возникновения права на пенсию. Максимум применения составляет 10 лет. Таким образом, откладывая назначение пенсии на один-два года можно гарантированно получить предусмотренное законом повышение будущей пенсии, заключила эксперт.

