В МВД заявили о ликвидации узла связи телефонных мошенников в центре Москвы

МВД: в центре Москвы пресекли деятельность узла связи телефонных мошенников
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В центре Москвы пресекли деятельность технического узла связи, который использовался для телефонного мошенничества. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин, передает ТАСС.

«Совместная операция сотрудников УБК столичного главка, ОМВД России по Пресненскому району и УФСБ завершилась пресечением деятельности технического узла связи, который использовался для дистанционных преступлений», — сказал он.

Васенин уточнил, что в результате операции силовиков был задержан 19-летний молодой человек, который обслуживал оборудование для передачи голосового трафика, обеспечивая работу мошеннических кол-центров.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении работ в области создания, эксплуатации и модернизации сетей связи.

20 марта начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России сообщил, что в Москве задержали трех человек, которые обеспечивали работу SIM-боксов, позволяющих одновременно обслуживать тысячи SIM-карт.

Ранее россиянам объяснили, как правильно отвечать мошенникам.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

