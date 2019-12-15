Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в подготовке теракта

Представители оппозиции Венесуэлы планировали совершение террористический акт против военнослужащих в штате Сукре, заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригез. Об этом сообщает Panorama.com.ve.

Лидер оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес планировал атаки на командование 53-го подразделения Национальной гвардии в штате Сукре и на штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре, сообщил Родригез.

Подготовка нападения, по словам министра, была поручена председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо и депутату Янет Фермин.

Нападения были запланированы на 15 декабря, однако были предотвращены, отмерил Родригез.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США просят Россию поддержать Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы

— Признали Гуайдо: Боливия высылает дипломатов Мадуро

— 8 делегаций бойкотировали выступление Венесуэлы на ГА ООН