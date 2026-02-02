Размер шрифта
В Саратове ребенок получил перелом черепа из-за рухнувшей наледи

В Саратове на девочку рухнула наледь
СУ СК России по Саратовской области

Девочку из Саратова госпитализировали после того, как на нее упала наледь. Об этом сообщает «Саратов 24».

Инцидент произошел на улице Панченко. По данным канала, шестилетний ребенок вышел с отцом в магазин. Пока родитель находился в помещении, его дочь осталась на улице. В этот момент на нее упал лед.

«У нее диагностирован перелом костей свода черепа и ушиб головного мозга», – сообщается в публикации.

По данным СК РФ по региону, на данный момент пострадавшая находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они выяснят, нарушали ли закон лица, ответственные за уборку наледи на крыже около места происшествия.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», – говорится в публикации.

До этого в Пензе женщина пострадала из-за рухнувшей на нее глыбы льда. Россиянка получила серьезные травмы, спасти ее не смогли.

Ранее юрист рассказала, кто обязан очищать подоконники от снега.
 
