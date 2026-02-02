Размер шрифта
Соцсети поразила сдаваемой квартира в Литве за €255 в месяц

Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

Пользователей соцсетей оказались поражены квартирой, которая сдается за €255 в месяц. По мнению людей, в тюрьме условия проживания лучше.

Арендуемая квартира в Вильнюсе привлекла внимание пользователей интернета из-за необычной планировки и стоимости аренды. Основное внимание пользователей привлекло расположение санузла — унитаз находится в одном пространстве с кухней и кроватью, без каких-либо перегородок или занавесок.

Согласно объявлению, квартира сдается за €255 в месяц. Указывается, что жилье светлое и теплое, полностью меблировано, оснащено бытовой техникой и недавно прошло капитальный ремонт. Также упоминается бесплатная парковка во дворе.

Объявление вызвало активное обсуждение в комментариях. Часть пользователей иронизировала над планировкой. Другие сравнивали квартиру с тюремными камерами в странах Скандинавии, отмечая, что те выглядят более комфортно.

Ранее китайский миллионер добровольно стал бездомными и теперь тратит $14 в месяц.
 
