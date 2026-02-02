В Киеве сотрудники ТЦК насильно вытащили водителя Tesla из машины

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) Украины насильно вытащили в Киеве водителя Tesla и увезли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, опубликованное в украинских Telegram-каналах.

«Работники ТЦК вместе с полицией насильно вытащили из машины молодого человека, не дав ему даже позвонить родным, чтобы кто-то забрал авто. Он даже не успел закрыть окна», - написано в комментарии к видео.

В сообщении утверждается, что задержание произошло 30 декабря. Машина так и осталась стоять брошенной на «аварийке» посреди улицы.

19 января газета «Известия» сообщала, что сотрудники ТЦК в ходе мобилизации выволокли жителя Ровно из его собственного автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Жена мобилизованного попыталась оказать сопротивление, но ее мужа все равно посадили в черный автомобиль военкомов.

14 января украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. По его словам, за соответствующие решения проголосовали 333 депутата. Режим военного положения будет действовать еще 90 суток. Действие предыдущих указов истекает 3 февраля.

Ранее силовики заявили об использовании символики СС сотрудниками ТЦК.