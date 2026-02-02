Размер шрифта
В СВР раскрыли планы Макрона по ликвидации «неугодных лидеров» Африки

СВР: Макрон запустил план по ликвидации неугодных лидеров Африки
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил спецслужбам ликвидировать «неугодных лидеров» Африки. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации «неугодных лидеров» Африки», — говорится в публикации разведслужбы.

По информации СВР, Макрон, то ли вдохновившись операцией США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то ли «вообразив себя вершителем судеб», начал искать возможности для «политического реванша» в странах Африки, где власти ставят свой народ выше интересов французских глобалистов.

В разведслужбе указали на то, что Франция причастна к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января 2026 года. Кроме того, Париж строит планы по свержению нового президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины, считают российские разведчики.

До этого Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности за борьбу с терроризмом в Сахеле. Французский лидер подчеркнул, что ни один из африканских президентов не управлял бы сейчас своей страной, если бы Париж не проводил операции против боевиков в Сахеле. Президент Франции указал на то, что африканские лидеры забыли сказать Парижу спасибо. При этом он выразил уверенность, что благодарность будет высказана позднее.

Ранее в США рассказали о готовности Франции ко вторжению в Африку.
 
