Найдено природное средство для улучшения концентрации и памяти

Британские ученые выяснили, что вдыхание эфирных масел пачули, грейпфрута и кардамона улучшает память и внимание у здоровых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Psychopharmacology (HPP): Clinical and Experimental.

В эксперименте участвовали 90 добровольцев, которых разделили на три группы: первая выполняла когнитивные задания в помещении с комбинированным ароматом масел, вторая — с запахом шалфея, известного своим положительным влиянием на память. Третья проходила тест в помещении с очищенным воздухом.

Участники не знали, что запахи являются частью исследования. Результаты показали: участники из третьей группы лучше справлялись с управлением рабочей памятью, запоминанием слов и сложными вычислениями. После завершения теста испытуемые также заявили о более низком уровне усталости. Измерения мозгового кровотока с помощью ближней инфракрасной спектроскопии показали усиление метаболической активности мозга, причем эффект превысил влияние одного шалфея.

В состав бленда входили эфирные масла пачули, нероли, грейпфрута, кардамона, ладана, нарда, розмарина и лемонграсса. Отмечается, что каждое из этих масел ранее связывали с усилением внимания или изменением эмоционального состояния, однако именно их сочетание дало наиболее выраженный эффект.

Авторы полагают, что синергия ароматов может усиливать работу нейронных сетей, отвечающих за память и концентрацию, но точные механизмы этого влияния пока остаются неизвестными.

Ранее ученые выяснили, что обычная специя может защитить мозг при химиотерапии.