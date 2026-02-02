Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Найдено природное средство для улучшения концентрации и памяти

HPP: вдыхание комбинации эфирных масел улучшает концентрацию и память
OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые выяснили, что вдыхание эфирных масел пачули, грейпфрута и кардамона улучшает память и внимание у здоровых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Psychopharmacology (HPP): Clinical and Experimental.

В эксперименте участвовали 90 добровольцев, которых разделили на три группы: первая выполняла когнитивные задания в помещении с комбинированным ароматом масел, вторая — с запахом шалфея, известного своим положительным влиянием на память. Третья проходила тест в помещении с очищенным воздухом.

Участники не знали, что запахи являются частью исследования. Результаты показали: участники из третьей группы лучше справлялись с управлением рабочей памятью, запоминанием слов и сложными вычислениями. После завершения теста испытуемые также заявили о более низком уровне усталости. Измерения мозгового кровотока с помощью ближней инфракрасной спектроскопии показали усиление метаболической активности мозга, причем эффект превысил влияние одного шалфея.

В состав бленда входили эфирные масла пачули, нероли, грейпфрута, кардамона, ладана, нарда, розмарина и лемонграсса. Отмечается, что каждое из этих масел ранее связывали с усилением внимания или изменением эмоционального состояния, однако именно их сочетание дало наиболее выраженный эффект.

Авторы полагают, что синергия ароматов может усиливать работу нейронных сетей, отвечающих за память и концентрацию, но точные механизмы этого влияния пока остаются неизвестными.

Ранее ученые выяснили, что обычная специя может защитить мозг при химиотерапии.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!