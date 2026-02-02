Размер шрифта
В Госдуме не поверили словам Каллас о готовности Украины к уступкам

Депутат Чепа заявил, что не верит в готовность Украины идти на уступки
Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с News.ru заявил, что не верит в готовность Украины идти на уступки в переговорах с Россией, о чем заявляла глава евродипломатии Кая Каллас.

Депутат предположил, что своими словами Каллас пытается выставить Украину как сторонницу мирных переговоров и сторону, которая движется в этом направлении. Однако на самом деле это не так, указал Чепа.

Он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, что переговоры могут быть результативными только при встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Парламентарий подчеркнул, что не верит Каллас и относится к ее заявлениям несерьезно.

До этого Кая Каллас на конференции по безопасности в Осло заявила, что Украина на переговорах об урегулировании конфликта готова идти «на сложные уступки». По ее словам, «украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень сложные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась.

Ранее в Совфеде назвали Украину «страной-наркоманом».
 
