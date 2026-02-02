Врач предупредил об опасности промывания носа солевым раствором

Промывание носа солевым раствором пересушивает слизистую и не борется с первопричиной насморка. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Во-первых, солевой раствор не убивает вирусы. Во-вторых, в полости носа есть здоровое количество слизи, которое обволакивает ворсинчатый эпителий и ворсинки, которые движутся и выгребают слизь наружу. Солевой раствор пересушивает слизистую оболочку полости носа, каким бы он ни был, особенно с учетом того, что люди используют, как правило, поваренную соль. Это, мягко говоря, не совсем правильно. Это должна быть специальная соль, а не пищевая или косметическая для ванной — для слизистой полости носа она не подходит», — пояснил Зайцев.

Он обратил внимание, что соль действительно обладает абсорбирующим действием — она вытягивает слизь на себя, но затем вызывает дискомфорт.

«Пересушенная слизистая вызывает еще большее воспаление полости носа. Самое главное — если слизь жидкая и податливая, она и так из полости носа отсморкается. А если эта слизь уже густая и исходит из гайморовых и этмоидальных пазух, то ее отмыть крайне сложно. Поэтому правильным будет все-таки не столько промывание слизистой полости носа, а применение так называемых муколитиков — это препараты, спреи и растворы, которые разжижают слизь в носу, и слизь становится более податливая. Если мы говорим о большом количестве слизи, где родоначальником является не полость носа, а пазухи носа, то получается, что человек лечит ту слизь, которую он чувствует в носу. А источник образования — это гайморова пазуха, ее и нужно лечить. Безусловно, пациент не имеет никакой возможности самостоятельно отмыть такую слизь. Это нужно делать в кабинете лор-врача посредством специальной вакуумной процедуры», — заявил Зайцев.

Врач предупредил, что некоторые способы самостоятельно промыть густую слизь из пазух носа опасны. Они могут привести к серьезным осложнениям, вплоть до гайморита.

«Если не получается эффективно промыть слизь, человек начинает очень активно либо вдыхать, либо создавать давление поршнем шприца, либо специальными промывными устройствами в виде баллончиков. Надавливая на них, раствор попадает в пазуху носа и провоцирует гайморит, потому что раствор там остается и нагнаивается, что совершенно неправильно», — заключил Зайцев.

Ранее врач объяснил, почему у многих злодеев в кино нет носов.