Известная авиакомпания развернула россиян перед посадкой и получила огромный штраф

Авиакомпания развернула россиян перед посадкой и поплатилась миллионным штрафом
FaceStock/Shutterstock/FOTODOM

Авиаперевозчик Pegasus Airlines развернул россиян в аэропорту прямо перед посадкой из-за подозрения в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Из сообщения следует, что гражданин купил билеты для трех пассажиров на рейс Даламана (Турция) в Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле за 101 тысячу рублей в 2024 году. В день вылета пассажиры получили электронные посадочные.

Однако на стойке регистрации им сообщили, что бронирование аннулировано.

«Авиакомпания не проинформировала пассажиров о намерении отменить билеты до прибытия в аэропорт, что является нарушением обязательств по договору», — говорится в сообщении.

Позже в ходе переписки с представителями Pegasus, выяснилось, что причиной аннулирования стало подозрение в мошенничестве при оплате дополнительного багажа.

Отказ авиакомпании от исполнения договора суд признал незаконным. В итоге, с перевозчика взыскали убытки в пользу граждан на сумму около миллиона рублей.

Ранее в аэропорту Калининграда задержали десятки рейсов из-за непогоды.
 
