Каллас оценила идею создания европейского НАТО

Каллас скептически отнеслась к идее создания европейского НАТО без США
Liesa Johannssen/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас скептически отнеслась к идее создания «европейского НАТО» с единой армией без участия США. Об этом сообщает The Guardian.

«Те, кто говорят, что нам нужна европейская армия... возможно, не продумали это до конца с практической точки зрения, потому что, будучи премьер-министром, вы знаете, что у вас есть одна армия, у вас есть один оборонный бюджет. Поэтому, если вы уже являетесь частью НАТО, ... вы не можете ... создать отдельную армию, кроме той, которая у вас уже есть», — сказала Каллас.

По ее словам, в период кризисов самое важное – это цепочка командования, то есть того, кто и кому отдает приказы. В случае существования НАТО и отдельной европейской армии есть риски, что многие вещи останутся без внимания, сказала Каллас.

Она указала на необходимость укреплять европейскую оборону, которая также является частью НАТО и «действительно дополняет» военный блок. Глава евродипломатии также призвала «не выбрасывать НАТО в окно».

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс для координации общих проектов в военной сфере призвал создать Совет безопасности Европы. Он призвал государства-члены ЕС взять на себя ведущую роль в обороне континента. По его словам, «совместная оборона была бы нашей силой в мире силы».

Ранее Зеленский рассказал о «хороших сигналах» по давлению на Россию.
 
