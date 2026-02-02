Размер шрифта
Американский журналист: Трамп был вынужден опубликовать файлы Эпштейна

Журналист Бом: Трамп был вынужден опубликовать файлы по делу Эпштейна
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп был вынужден обнародовать файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал Журналист Майкл Бом.

По его словам, глава Белого дома сам создал ситуацию, которая поставила его в затруднительное положение. Во время предвыборной кампании Трамп обещал опубликовать все материалы, связанные с делом Эпштейна, в случае своей победы. Однако после вступления в должность он неожиданно изменил свою позицию, заявив, что таких документов не существует. Этот шаг серьезно повлиял на его рейтинг, особенно среди сторонников движения MAGA.

В результате американский лидер был вынужден подписать закон, обязывающий Министерство юстиции рассекретить и обнародовать все имеющиеся данные, напомнил обозреватель.

«Он завяз в этой истории. Он сам себе враг. Сначала сказал, что есть список Эпштейна, потом — что его нет, потом начал преуменьшать его, вызвав еще больше подозрений. Поэтому теперь дело Эпштейна — это большое политическое бремя для Трампа», — заключил Бом.

30 января министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. Газета The New York Times (NYT) проанализировала файлы и нашла среди них 5300 штук, содержащих более 38 тыс. упоминаний Трампа и связанных с ним имен и терминов. Например, имена его родственников или резиденции Мар-а-Лаго. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По версии следствия, Эпштейн в период с 2002 по 2005 год привозил в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли без сознания в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее стало известно, что в переписке Эпштейна обсуждали Зеленского.
 
