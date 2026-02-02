Размер шрифта
В Египте впервые состоялись триатлонные соревнования IRONSTAR

Соревнования по триатлону IRONSTAR впервые прошли в Египте
В египетском Шарм-эль-Шейхе состоялись первые в истории соревнования по триатлону серии IRONSTAR.

«Первый старт IRONSTAR в Египте — важный шаг для нас и всей команды. Для нас важно давать спортсменам возможность испытать себя в новых условиях, открыть другие культуры и получить уникальный опыт соревнований за пределами России», — отметил глава международного направления Андрей Кавун.

Соревнования проходили с 30 января по 1 февраля. Старт стал дебютом международной серии турниров на африканском континенте и открыл сезон 2026 года.

В стартах приняли участие спортсмены из 18 стран и 128 городов, включая Каир, Лондон и Париж. Возраст участников колебался от 18 лет (Илья Никонов) до 80 лет (Валентин Чернов), оба вышли на олимпийскую дистанцию. Соревнования проходили на побережье Красного моря: заплыв — в море, велоэтап — по пустынным магистралям, бег — по курортной зоне.

Программа включала заплыв на 1,852 км (SWIMSTAR ONE MILE), детские забеги (STARKIDS) и женский забег IRONLADY на 5 км. Основные триатлонные гонки проходили 31 января. Участникам было предложено два формата: «полужелезная» дистанция IRONSTAR 113 (1,93 км плавания, 90 км велогонки, 21,1 км бега) и олимпийская дистанция (1,5 км плавания, 40 км велогонки, 10 км бега).

Ранее глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян.
 
