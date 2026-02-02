Экс-главу ростовского завода «Горизонт» заподозрили в завышении цен на продукцию

На экс-главу завода «Горизонт» завели дело о махинациях при гособоронзаказе

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора завода «Горизонт» в Ростове-на-Дону, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, в 2023 году мужчина поручал своим подчиненным вносить в расчеты завышенные показатели себестоимости военной продукции.

Официально имени задержанного не раскрывают, но источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о бывшем генеральном директоре Игоре Хохлове.

На основании материалов УФСБ, Военно-следственное управление СК по Южному военному округу возбудило уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». Подозреваемый во всем признался и сотрудничает со следователями.

Завод «Горизонт» работает уже более 75 лет и специализируется на производстве судовых навигационных радиолокационных станций. В последние годы предприятие разработало несколько комплексов для охраны государственной границы, в том числе береговые и мобильные радиолокационные и тепловизионные системы.

Ранее СК возбудил дело о мошенничестве при выполнении госконтрактов на сумму более 500 млн рублей.