Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Экс-главу ростовского завода «Горизонт» заподозрили в завышении цен на продукцию

На экс-главу завода «Горизонт» завели дело о махинациях при гособоронзаказе
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора завода «Горизонт» в Ростове-на-Дону, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, в 2023 году мужчина поручал своим подчиненным вносить в расчеты завышенные показатели себестоимости военной продукции.

Официально имени задержанного не раскрывают, но источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о бывшем генеральном директоре Игоре Хохлове.

На основании материалов УФСБ, Военно-следственное управление СК по Южному военному округу возбудило уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». Подозреваемый во всем признался и сотрудничает со следователями.

Завод «Горизонт» работает уже более 75 лет и специализируется на производстве судовых навигационных радиолокационных станций. В последние годы предприятие разработало несколько комплексов для охраны государственной границы, в том числе береговые и мобильные радиолокационные и тепловизионные системы.

Ранее СК возбудил дело о мошенничестве при выполнении госконтрактов на сумму более 500 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!