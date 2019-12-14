В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс

Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.

По словам Пристайко это произойдет, если руководство Украины признает, что урегулирование конфликта на базе минских соглашений не приносит результатов.

Министр отметил, что у команды президента Украины «есть ряд планов относительно этого».

В 2017 году президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН в целях сохранения безопасности наблюдателей ОБСЕ. В Киеве заявили, что размещение миссии требуется на всей территории региона, включая участок границы с Россией. Однако украинская сторона назвала целью данных действий разоружение сил республик и создания временной администрации.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые пункты Минских соглашений можно изменить, в частности, по вопросу передачи границы под контроль Киеву, так как с первых Минских соглашений прошло четыре года, а «все в нашей жизни меняется».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский хочет изменить некоторые пункты Минских соглашений

— Украина после саммита: с чем остался Зеленский