Россия и Китай представят в СБ ООН новый курс для решения проблемы КНДР
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Россия и Китай намерены представить в Совете Безопасности ООН новый курс, направленный на решение ядерной проблемы КНДР. Об этом сообщает RT со ссылкой на посла России в Северной Корее Александра Мацегора.
Дипломат рассказал, что Москва и Вашингтон сходятся во мнениях о необходимости денуклеаризаци Корейского полуострова.
По словам Мацегора, Россия предлагает политику, которая в действительности приведет к достижению данной цели.
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