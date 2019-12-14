Россия и Китай представят в СБ ООН новый курс для решения проблемы КНДР

Россия и Китай намерены представить в Совете Безопасности ООН новый курс, направленный на решение ядерной проблемы КНДР. Об этом сообщает RT со ссылкой на посла России в Северной Корее Александра Мацегора.

Дипломат рассказал, что Москва и Вашингтон сходятся во мнениях о необходимости денуклеаризаци Корейского полуострова.

По словам Мацегора, Россия предлагает политику, которая в действительности приведет к достижению данной цели.

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