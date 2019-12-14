Зеленский предложил изменить часть Конституции о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду предложение об изменении части о децентрализации власти в Конституцию страны. Об этом сообщается на сайте Рады.

Отмечается, что при этом текст законопроекта не был размещен на интернет-ресурсе.

Уточняется, что в 2014 году на тот момент украинский глава Петр Порошенко начал реализовывать реформу местного самоуправления, однако она так и не была окончена. Кроме того, минские соглашения предусматривают изменение части о децентрализации на конституционном уровне. Ранее в 2019 году Зеленский поручал осуществить соответствующие реформы децентрализации, добавив, что в 2019 — 2020 годах должны проводиться местные выборы на новой административно-территориальной основе, а также указал на важность принятия новой стратегии регионального развития на 2021 — 2027 годы.

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