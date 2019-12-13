В Киеве сообщили о подготовке нового визита Зеленского в США

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что готовится новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Киев работает над организацией полноценного визита Зеленского в Вашингтон.

«Приглашение было передано президентом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов»,— сказал он.

Кулеба также заявил, что закон об оборонном бюджете, принятый в США, «ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США предоставляет Украине».

По его словам, помощь США Украине, предусмотренная бюджетом, возросла на $50 млн по сравнению с прошлым годом.

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