Захарова высмеяла новость о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова о том, что на «нормандском саммите» в Париже украинский президент Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до «синего каления». Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова заявил, что «Зеленский очень жестко троллил Лаврова, чем буквально довел того до синего каления».

По предположению украинского журналиста, это стало причиной того, что Лавров не появился на итоговой пресс-конференции.

В свою очередь Захарова написала в соцсетях, что «В тот момент, когда «Зеленский доводил Лаврова до «синего каления», Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон».

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