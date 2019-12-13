Кремль надеется на хорошие отношения с Великобританией после победы консерваторов

В Кремле выразили надежду на выстраивание «добрых отношений» с Великобританией после победы консерваторов на парламентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться идеологии и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь отметил, что не уверен в уместности подобных ожиданий.

Ранее стало известно, что в результате прошедших 12 декабря выборов британские консерваторы заняли наибольшее число мест в парламенте, таким образом получив возможность беспрепятственно осуществить выход страны из Евросоюза.

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