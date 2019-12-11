Сурков ответил на слова Авакова о «сдавших нервах»

Помощник президента России Владислав Сурков ответил на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что у него «сдали нервы» во время саммита в «нормандском формате». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Суркова, встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») не была особенно трудной или эмоционально заряженной. Он охарактеризовал переговоры как «долгие».

При этом помощник президента призвал обратить внимание на другие заявления Аваков. Он напомнил, что министр сам рассказал, что его «близко не подпустили» к переговорам и в результате он пробрался в помещение, чтобы допить оставшееся после встречи вино.

Сурков заметил, что не стоит верить словам человека, которого не было на переговорах, к тому же пьяного.

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