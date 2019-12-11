Глава ДНР уличил Киев в искажении текста коммюнике нормандского саммита

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обмен пленными и перемирие с начала 2020 года на Донбассе не будут реализованы до тех пор, пока Киев не опубликует корректный текст коммюнике саммита «нормандской четверки» в Париже. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, в данный момент на сайте лидера Украины находится намеренно искаженный текст.

Речь идет о сужении вопроса о договоренности в рамках саммита сторон насчет обсуждения всех правовых аспектов особого статуса Донбасса до Закона об особом статусе.

Пушилин отметил, что правовые аспекты особого статуса должны включать большое количество законов и соглашений, в том числе и поправки в конституцию Украины.

Глава ДНР назвал такое искажение киевскими властями текста коммюнике «крайней степенью вранья».

До этого в Раду были внесены поправки к закону об особом статусе Донбасса.