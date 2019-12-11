ДНР выдвинула Украине требования опубликовать точный текст документа нормандского саммита

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин дважды потребовал у офиса президента Украины опубликовать точный текст итогового документа нормандского саммита, состоявшегося в Париже 9 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин заявил, что представители Киева в очередной раз пытаются уйти от ответственности, а также об обвинил их в фальсификации коммюнике «нормандской четверки»

Глава ДНР требует публикации документа в «нормальном» виде на всех языках.

«Что же касается англоязычной версии, то там до сих пор содержится именно сфальсифицированный текст в надежде, что никто не заметит? Или опять из-за бардака?» — сказал Пушилин.

В завершении представитель ДНР предложил администрации украинского президента ознакомиться с коммюнике на английском языке, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

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