В Кремле рассказали об отсутствии позитивных сдвигов в отношениях с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом важным моментом, однако говорить о положительных сдвигах в отношениях Москвы и Вашингтона пока рано, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, тот факт, что Трамп принял Лаврова, уже говорит о многом.

«Конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты — они важны», — сказал Песков журналистам.

Переговоры Лаврова и Трампа состоялись 10 декабря в Вашингтоне, они длились 45 минут. Кроме того, российский министр встретился с госсекретарем Майком Помпео. Он пригласил Помпео в Россию.

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