В отношениях между РФ и ЕС может наступить «новое начало», заявил постпред

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что в ближайшие годы в отношениях между Россией и ЕС может случиться «новое начало». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, отношения между Москвой и Европой станут «зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными».

«Я абсолютно уверен: в ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях», — сказал Чижов.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день отношения России и ЕС нельзя назвать нормальными.

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