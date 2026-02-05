Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прилетели в Москву

Глава МИД Швейцарии сообщил о прибытии в Москву вместе с генсеком ОБСЕ
Ignazio Cassis/X

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, начальник глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил в соцсети X о прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

«После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами», — говорится в сообщении.

4 февраля сообщалось, что в период с 5 по 6 февраля Кассис и Синирлиоглу посетят Москву. В ходе визита они планируют провести встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и обсудить усилия по урегулированию украинского конфликта и роли ОБСЕ в этом процессе.

3 февраля Кассис заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна внести свой вклад в мониторинг прекращения огня на Украине и поддержку мирного соглашения. По словам министра, его совместный с Синирлиоглу визит в Киев позволил представить конкретные инструменты, которые ОБСЕ может предложить для такого процесса.

Ранее в МИД РФ высказались о дальнейшем участии в работе ОБСЕ.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!