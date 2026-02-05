Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прилетели в Москву

Глава МИД Швейцарии сообщил о прибытии в Москву вместе с генсеком ОБСЕ

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, начальник глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил в соцсети X о прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

«После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами», — говорится в сообщении.

4 февраля сообщалось, что в период с 5 по 6 февраля Кассис и Синирлиоглу посетят Москву. В ходе визита они планируют провести встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и обсудить усилия по урегулированию украинского конфликта и роли ОБСЕ в этом процессе.

3 февраля Кассис заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна внести свой вклад в мониторинг прекращения огня на Украине и поддержку мирного соглашения. По словам министра, его совместный с Синирлиоглу визит в Киев позволил представить конкретные инструменты, которые ОБСЕ может предложить для такого процесса.

Ранее в МИД РФ высказались о дальнейшем участии в работе ОБСЕ.