Уфимской пенсионерке на голову рухнула глыба льда с крыши

В Уфе пенсионерке на голову рухнула глыба льда с крыши

В Уфе ледяная глыба с крыши обрушилась прямо на голову пожилой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал @Ufa_rb.

Инцидент произошел у дома №29 по улице Калинина. На проходившую мимо здания пожилую женщину упала с крыши глыба льда. В результате пенсионерка получила порезы, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму — ее доставили в медицинское учреждение.

До этого глыба льда рухнула на ребенка в Нижнем Новгороде и повредила ему позвоночник. По версии следствия, все произошло из-за ненадлежащей работы ответственных за эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, которые своевременно и качественно не очистили кровлю. Сотруднику ответственной организации предъявили обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ.

Ранее в Саратове ребенок получил перелом черепа из-за рухнувшей наледи.