В «Единой России» объявили о начале разработки новой народной программы

Якушев: программа «Единой России» ответит на все стоящие перед страной вызовы
Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

«Единая Россия» неуклонно следует своим обещаниям и выполняет взятые на себя обязательства. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, чьи слова приводит пресс-служба ЕР.

По словам Якушева, «Единая Россия» демонстрирует результаты своей работы конкретными примерами, касающимися повседневной жизни граждан, а не ограничивается лишь декларативными заявлениями. В качестве подтверждения он привел такие направления деятельности, как оказание помощи в период пандемии, организация гуманитарной миссии с начала специальной военной операции на Украине, обеспечение социальной поддержки военнослужащих и их семей, а также развитие инфраструктуры, образовательных учреждений и экономики.

«Нам нужна новая предвыборная программа, с которой «Единая Россия» пойдет на предстоящие парламентские выборы. Это должен быть четкий и реалистичный план действий партии на следующую пятилетку. Ответ на вызовы и задачи, которые сейчас стоят перед страной», – заявил политик.

По его словам, новая народная программа должна создаваться на основе открытых обсуждений. Якушев твердо уверен, что доверие граждан было и остается ключевым фактором успеха партии, а мощная и продуманная программа обеспечит победу на предстоящих выборах.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что выборы депутатов в Госдуму ожидаются 20 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» начнет масштабную отчетную кампанию перед избирателями по всей стране.
 
