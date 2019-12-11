Трамп: встреча с Лавровым была очень хорошей

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была «очень хорошей». Об этом он написал в своем Twitter.

Как известно, она состоялась 10 декабря во время визита дипломата в Белый дом.

«Только что прошла очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России», — написал Трамп.

По его словам, на обсуждение были вынесены многие вопросы, в том числе торговля, Северная Корея, контроль над ядерными вооружениями.

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