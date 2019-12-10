Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, передает РИА «Новости».

Он отметил, что если есть потребность в психологической помощи пережившим трагедию, то этот вопрос будет решен.

«Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — сказал Путин.

Школу N1 Беслана группа террористов захватила 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек оказались в заложниках, они провели в спортивном зале школы без еды и воды и в окружении взрывных устройств три дня. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.