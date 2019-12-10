В Кремле рассказали, что Путин и Зеленский обсуждали тет-а-тет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что лидеры России и Украины провели короткую встречу накануне в Париже, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, лидеры обсудили «вопросы двусторонних отношений».

Он отметил, что встреча тет-а-тет «была достаточно краткая», она прошла после встречи, «где сидело по много людей с каждой стороны».

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