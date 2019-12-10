Улица имени Лужкова может появиться в Москве

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Мосгордума рассмотрит вопрос об увековечивании памяти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося в немецкой клинике во время операции на сердце, заявил «Газете.Ru» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Юрий Михайлович [Лужков] очень много сделал, и конечно, достоин того, чтобы его именем была названа улица. Увековечить память нашего московского мэра, столько времени работавшего в Москве и реально много сделавшего для москвичей, — это было бы правильно. <…> В Мосгордуме наверняка обсудят увековечивание памяти, и обязательно будет взвешенное правильное решение», — сказал Герасимов.

Вместе с тем он подчеркнул, что важно «понимать, где это возможно сделать». Сам Герасимов выступает против переименования исторических мест и названий улиц — «даже в том числе именем Лужкова».

«Знаковых мест, которые можно было бы переименовать, у нас мало, но они у нас есть — в основном, в отдаленных районах. Хотя, конечно, можно подыскать и в центральной части. Но эта улица должна быть каким-то образом связана с ним. Поэтому здесь нужно очень внимательно смотреть, и это, конечно, должно быть мнение не одного человека, а комиссии, а также людей, проживающих на этой улице», — добавил собеседник.

Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет. По данным СМИ, это произошло во время операции на сердце, которую экс-мэру проводили в клинике в Мюнхене.

Лужков занимал пост мэра столицы 18 лет (1992–2010).

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