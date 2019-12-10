Эрдоган намерен переговорить с Путиным о ситуации в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным затронуть ситуацию в Ливии. Об этом сообщает газета Sabah.

Турецкий лидер отметил, что хотел бы также поговорить об командующем «Ливийской национальной армией» Халифе Хафтаре.

Эрдоган планирует провести телефонный разговор до приезда Путина в Турции в начале января.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар.

В ПНС существует мнение, что Хафтара поддерживает Москва.

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